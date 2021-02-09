Facebook и Instagram будут удалять публикации с дезинформацией о коронавирусе 5 9.02.2021, 17:47

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Опубликован список запрещенных высказываний.

Facebook расширяет список ложных утверждений o COVID-19, которые будут подлежать удалению с платформ компании, пишет сайт unian.net.

Решение было принято после консультаций с ведущими медицинскими организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения.

Также соцсеть будет продвигать публикации с достоверной информацией про вакцинацию от коронавируса.

Утверждения, подлежащие удалению в Facebook и Instagram:

• COVID-19 был создан человеком;

• вакцины неэффективны для предотвращения заболевания, от которого они предназначены;

• болезнь безопаснее, чем вакцина;

• вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.

Facebook направит $120 млн на помощь органам здравоохранения, неправительственным организациям и ведомствам ООН в распространении информации о вакцинации.

Модераторы Facebook и Instagram удаляют публикации с дезинформацией о вакцинах против COVID-19 с декабря.

Facebook и борьба с коронавирусом

17 января 2021 года стало известно о том, что компания Facebook разработала систему, которая может помочь врачам определить, как может развиться состояние человека больного COVID-19.

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