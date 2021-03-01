Зачем российская пропаганда намеренно называет американский F-15EX аналогом Су-57 8 Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

1.03.2021, 10:45

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Фото: Boeing

Даже этот самолет нельзя сравнивать с российским мелкосерийным истребителем.

Российские СМИ на протяжении последней пары недель настойчиво стали интегрировать в информационное пространство нарратив о том, что американский истребитель F-15EX является аналогом российского Су-57. "ВВС США закупают аналог Су-57", "Первый аналог Су-57 ВВС США перекрасили" – подобные заголовки пестрят в российских новостных лентах, давая понять, что американцы создали аналог того, что уже существует, а именно, российского истребителя пятого поколения.

Фактически, российская пропаганда сейчас пытается создать образ американских ВВС, пытающихся угнаться за "не имеющим аналогов в мире" российским Су-57,создавая, собственно, аналоги. Но, тут очень важно понимать, что такие пропагандистские материалы в большей степени предназначены для внутреннего потребителя, не только слабо разбирающегося в авиации, но и не отслеживающего зарубежный новостной поток на данную тему.

Например, западные специалисты неоднократно подчеркивали, что российский Су-57 до сих пор нельзя считать полноценным истребителем пятого поколения, поскольку он не обладает рядом характерных для самолетов этого поколения черт, от достаточного уровня ЭПР до двигателя нового поколения. Я также в своих материалах неоднократно обращал внимание на то, что Су-57 это скорее поколение 4+++, но никак не полноценное пятое.

Что же до истребителя четвертого поколения F-15EX, то даже этот самолет нельзя сравнивать с российским мелкосерийным истребителем. Прежде всего, F-15EX не может быть аналогом Су-57 чисто технически, поскольку эта машина совершила свой первый полет в 1972 году, что было за десятилетия до Су-57. А если учитывать технологический аспект, то F-15EX, как и любая продукция США, регулярно проходящая модернизацию и улучшения, даже будучи в фюзеляже проекта пятидесятилетней давности, на несколько поколений опережает российский "кукурузник".

Фактически, модификация EX не только позволила в разы увеличить потенциал старичка F-15, но и приблизить его по ряду параметров к F-35 и даже превзойти самолет пятого поколения! Например, F-15EX является самым быстрым истребителем, способным развивать скорость в 2,5М, что даже больше, чем у российского Су-35 – 2,25М, считающегося одним из самых быстрых самолетов в своем классе.

F-15EX обладает боевой нагрузкой 13 тонн и имеет 12 точек для подвески и крепления ракет класса "воздух-воздух" и 15 точек для вооружений "воздух-земля", что делает его самым тяжеловооруженным истребителем в мире.

Изюминкой F-15EX является бортовой компьютер Display Core Processor II который на пиковых значениях обрабатывает 87 миллиардов команд в секунду. Данный БК на сегодняшний день является самым быстрым в мире авиационным вычислительным комплексом!

И самое главное – американский истребитель оснащен самым современным электронным радаром, позволяющим засекать объекты на очень большом расстоянии, а благодаря интегрированному пакету электронной авионики, подавлять практически все современные системы ПВО.

То есть, называть, с учетом всех этих параметров, F-15EX аналогом Су-57, кардинально неверно. Ведь, по сути, F-15EX превзошел российский самолет почти пятого поколения на несколько поколений.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "Информационное сопротивление"

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