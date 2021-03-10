закрыть
10 марта 2021, среда, 9:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коронавирус мутирует: медики рассказали о новых симптомах COVID-19

2
  • 10.03.2021, 8:17
  • 5,938
Коронавирус мутирует: медики рассказали о новых симптомах COVID-19

Выводами поделились врачи из Украины.

В Украине у больных COVID-19 начинают появляться новые симптомы, которые не были свойственны раньше пациентам с коронавирусной инфекцией, что свидетельствует о мутации коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий в эфире одного из украинских телеканалов.

«Вирус мутирует, и мы видим по Ивано-Франковской области, там начали болеть больше молодых людей, детей. Появились новые симптомы, которые ранее не были характерны для COVID-инфекции - диарея, тошнота и т.п. - это те симптомы, которых не было раньше у COVID-19», - заявил он, добавив, что эти признаки позволяют специалистам утверждать, что коронавирус «понемногу мутирует».

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 7 тыс. 235 новых случаев COVID-19 в частности, заболели 429 детей и 319 медработников.

С начала пандемии в Украине лабораторно подтвержден коронавирус у 1 млн 364 тыс. 705 человек, выздоровели - 1 млн 182 тыс. 036. Кроме того, зафиксировано 26 тыс. 397 летальных случаев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў