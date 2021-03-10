Жена Игоря Банцера: Муж настроен бодро и решительно 10.03.2021, 8:33

Игорь Банцер

Что происходит с музыкантом из Гродно, который неделю назад объявил в суде сухую голодовку.

В минувшую среду, 3 марта, начался суд над гродненским музыкантом Игорем Банцером. Музыкант во время первого заседания по его делу объявил о сухой голодовке, так как считает свое дело «политически мотивированным». Голодает Банцер, по информации родственников, уже почти неделю.

Жена Игоря — Анжелика Орехво — рассказала tut.by , что и сейчас, по ее данным, Игорь голодовку продолжает. 9 марта его посещал адвокат. Несмотря на то что музыкант в суде отказался от услуг защитника, договор не был разорван и адвокат может встречаться с обвиняемым в СИЗО.

— Я знаю совсем немного. Слабеет, бодрый, решительный — пока это вся информация, — говорит Анжелика.

Ранее — в августе прошлого года — Банцер также голодал, однако там голодовка была не сухой.

Сухая голодовка — сознательный отказ от принятия любой пищи и жидкости, включая воду. Длительный (более 1−2 суток) отказ от приема пищи и воды негативно отражается на здоровье человека. Потеря воды, вызывающая резкое снижение массы тела и сбой метаболических процессов, опасна для жизни. Во время сухой голодовки уже на третьи сутки в организме человека начинаются необратимые процессы.

Лишение воды исходно здорового человека приводит к смерти через 7−10 дней, а в жарких сухих условиях — через 3−5 дней.

41-летний Игорь Банцер — лидер стрит-панк-группы Mister X. Женат, у него трое детей. В этом году во время акций протеста он трижды отбывал административный арест за участие в митингах (в общей сложности 18 суток), а также был оштрафован.

Потом он был задержан по уголовному делу: 20 октября прошлого года дома у мужчины провели обыск. С того времени он находился в гродненском СИЗО.

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