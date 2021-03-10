Илон Маск разбогател за день на рекордные $25 млрд 2 10.03.2021, 11:18

Илон Маск

Ценные бумаги Tesla накануне подорожали почти на 20%.

Основатель SpaceX и сооснователь Tesla Илон Маск разбогател за сутки на рекордную сумму — $25,1 млрд, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Ценные бумаги Tesla накануне подорожали почти на 20%.

После этого состояние предпринимателя увеличилось до $174 млрд. Маск остался на втором месте в списке богатейших людей по версии агентства, при этом сократив отрыв от главы Amazon Джеффа Безоса до $6 млрд (состояние последнего составляет $180 млрд по версии Bloomberg).

Маск и Безос с начала года неоднократно сменяли друг друга на первом месте в рейтинге богатейших людей планеты. Впервые Маск возглавил рейтинг 7 января с состоянием $188,5 млрд.

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