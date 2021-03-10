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Госпредприятия проделали огромную «дыру» в белорусском бюджете

  • 10.03.2021, 12:20
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Госпредприятия проделали огромную «дыру» в белорусском бюджете

Кому из-за этого повысят налоги?

В 2021 году в Беларуси объявили крестовый поход против минимизации налогообложения. Чиновникам не нравится, что самозанятые, ипэшники и прочий малый бизнес не наполняют казну налогами в той же мере, что крупные фабрики и заводы, сообщает banki24.by.

В марте Минфин опять погнал волну на нерадивых налогоплательщиков. Первый зампред министра финансов Кийко сообщил, что нужно оптимизировать налоговые льготы. При этом почему-то министерство заложило в бюджет аж 1,7 млрд BYN финансовых рисков госпредприятий. Это значит, что на такую сумму Минфин оценил возможное неисполнение казенным бизнесом своих обязательств перед бюджетом. В предыдущие годы финансовые риски госсектора были значительно меньше — 1,1–1,2 млрд BYN.

И если госпредприятия могут недоплачивать бюджету, то приходится искать, где восполнить дыры. Видимо, в этом вопросе в Минфине руководствовались лозунгом «люди — новая нефть». Иначе трудно понять, почему предполагается повышение доли участия граждан в финансировании госрасходов.

Кийко напрямую сказал, что малый бизнес мало наполняет госкубышку. По мнению чиновников, через особый режим налогообложения ипэшники и прочая «мелюзга» как-то участвуют в налоговой оптимизации и выводе из оборота налички.

Поэтому по логике госсистемы нужно заставить малый бизнес, ипэшников и самозанятых платить больше. Таковы магистральные направления наполнения бюджета на текущее пятилетие.

Также чиновники с подозрением смотрят на «неформалов». Неформальная занятость — это работники неформального сектора, а также лица, которые работают по найму без оформления.

Часто это занятость в фермерских хозяйствах. Зарплаты на селе традиционно низкие, работодателей раз-два и обчелся. Посему неудивительно, что многие люди от безысходности работают там, где еще можно что-то получить, хотя бы и без записи в трудовой.

В 2020 году неформальная занятость по расчетам чиновников составила 411 тыс. человек. Среди них 254,7 тыс. были мужчинами, 156,2 тыс. — женщинами. Около 325,3 тыс. «неформалов» относились к горожанам, а 85,7 тыс. — к сельчанам.

В аграрном секторе в 2020-м были неформально заняты 44,3 тыс. человек, а в несельскохозяйственных видах деятельности — 366,7 тыс.

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