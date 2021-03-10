Медики назвали самую полезную для организма рыбу 6 10.03.2021, 14:44

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В ней содержатся богатые запасы витаминов А и D, а также жирных кислот.

Из-за высокого содержания легкоусвояемого белка, витаминов А и D, а также жирных кислот медики настаивают на добавлении рыбы в рацион как минимум два раза в неделю.

Специалисты перечислили самые полезные ее виды, передает cursorinfo.co.il.

Согласно мнению специалистов, лидером по содержанию витаминов и питательных веществ является тунец. Его калорийность на 100 грамм продукта составляет всего 80 ккал. Мясо данной рыбы — чистый белок. В нем мало жира и большое количество цинка, фосфора, кальция, селена и витамина D.

Употребление лососевых видов, таких как форель, горбуша и сам лосось, улучшают функционирование сердечной мышцы и снижают риск образования тромбов. В них много витаминов группы В, А и D, селена, фосфора и фолиевой кислоты.

Сама низкокалорийная из перечисленных видов рыб — форель, которая дополнительно является источником натрия, калия, кальция, марганца, магния, фтора, а также необходимых для сердечно-сосудистой системы Омега-3 и Омега-6. Красная рыба налаживает работу эндокринной системы, влияет на правильное формирование костей и разгоняет обмен веществ.

Треска считается полезной за счет почти полного отсутствия в ней холестерина. Ее белое мясо содержит 19% белка и только 0,3% жира. Включение данной рыбы в рацион укрепит иммунитет, приведет в порядок нервную систему и обмен веществ.

Палтус влияет на настроение и сон из-за серотонина и мелатонина, которыми он богат. Особенно его рекомендуется есть людям пожилого возраста — он послужит профилактикой болезни Альцгеймера. Кроме того, белки, имеющиеся в палтусе, нормализуют функцию мозговых клеток, препятствуют их отмиранию и улучшают питание.

Камбала хороша тем, что в ней есть природные афродизиаки, поэтому этой рыбой также советуют разнообразить меню.

Достаточно жирными считаются карп, карась, сазан — 11% жира и 17% белка. Еще в них много кальция и серы. Они улучшают состояние кожных покровов и полезны для нервной ткани. Нежное и сладкое мясо сома — источник необходимых организму жиров и белков. А аминокислоты в его составе положительно влияют на слизистые оболочки, нервную систему и желудочно-кишечного тракта.

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