Skoda объявила о приостановке продаж самой популярной модели авто в Беларуси 3 11.03.2021, 9:55

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фото: Tut.BY

Концерн одним из первых отказался быть спонсором ЧМ по хоккею, если он будет проходить в диктаторской стране.

Еще вчера на сайте импортера Skoda в Беларуси появилось сообщение о том, что приостановлены продажи модели Rapid. Отметим, что Rapid является самой продаваемой моделью в линейке Skoda. По итогам 2020 года в Беларуси было реализовано 2069 машин, сообщает tut.by.

«В связи с предписанием Госстандарта о необходимости уточнения формулировок в ОТТС (Одобрении типа транспортного средства) ŠKODA RAPID реализация данной модели в дилерской сети ŠKODA в Беларуси приостанавливается с 11.03.2021 года.

Решение по уже заключенным договорам на ŠKODA RAPID мы будем принимать индивидуально с каждым клиентом.

О возобновлении продаж ŠKODA RAPID в дилерской сети ŠKODA в Беларуси мы сообщим дополнительно.

Хотим отметить, что ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA KODIAQ, ŠKODA KAROQ и ŠKODA SUPERB по прежнему доступны к заказу и есть в наличии на складах дилерской сети ŠKODA в Беларуси», — говорится в заявлении импортера.

Журналисты обратились за комментарием к импортеру. Им подтвердили, что возникли претензии от Госстандарта к ОТТС (одобрению типа транспортного средства). Но так как сертификацией и выдачей одобрения занимается Росстандарт, то сейчас компания направила информацию туда.

Напомним, что концерн Skoda одним из первых отказался быть спонсором ЧМ по хоккею, если он будет проходить в диктаторской стране.

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