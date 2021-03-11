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Польша ответит на высылку из Беларуси своих двух дипломатов

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  • 11.03.2021, 21:12
Польша ответит на высылку из Беларуси своих двух дипломатов

Варшава пообещала режиму Лукашенко «адекватный ответ».

Официальная Варшава может принять адекватные меры в ответ на высылку двух польских дипломатов.

Как отметил вице-министр иностранных дел по вопросам безопасности, американской, азиатской и восточной политики Мартин Пшидач в своем микроблоге, МИД Польши «оставляет за собой право на адекватный ответ».

11 марта МИД Беларуси вручил временному поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому ноту, в которой руководителю и консулу генерального консульства Польши в Гродно предложено покинуть территорию страны в течение 48 часов.

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