ЕС одобрил вакцину от коронавируса от Johnson & Johnson 11.03.2021, 22:05

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Прививку разрешили ставить людям старше 18 лет.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 11 марта одобрило четвертую вакцину от коронавирусной инфекции. Ею стал препарат компании Johnson & Johnson, сообщает пресс-служба регулятора.

Прививку разрешили ставить людям старше 18 лет. Чтобы ее начали использовать, рекомендацию регулятора должна утвердить Европейская комиссия.

Как отметил исполнительный директор EMA Эмер Кук, препарат от Johnson & Johnson стал первой однокомпонентной вакциной, разрешенной в Европе. Регулятор сообщил, что после клинических испытаний в США, Латинской Америке и ЮАР препарат показал эффективность 67%. Среди побочных эффектов указываются небольшая боль в месте инъекции, головные и мышечные боли, усталость и тошнота.

Ранее в Евросоюзе были разрешены к применению вакцины от компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Вакцины закупаются централизованно на уровне ЕС и распределяются по странам пропорционально их населению.

Венгрия и Словакия на национальном уровне одобрили применение российской вакцины "Спутник V", о намерении закупить ее также заявила Чехия. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта начало экспертизу "Спутника", которая позволит применять вакцину во всех странах ЕС.

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