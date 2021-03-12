Байден назвал дату, к которой все американцы получат вакцину от коронавируса 1 12.03.2021, 8:58

Джо Байден

фото: AFP

Президент США впервые обратился к согражданам с телевизионным обращением в прайм-тайм.

Президент США Джо Байден впервые обратился к нации в вечернем телеэфире, пообещав, что его администрация сделает все возможное для того, чтобы к 1 мая возможность получить вакцину от коронавируса была бы у каждого американца, сообщает «Голос Америки».

Байден объявил о начале нового этапа борьбы с пандемией COVID-19 и заявил, что страна приблизится к возобновлению «нормальной жизни» - такой, как до начала пандемии - уже через четыре месяца, к Дню независимости США, который празднуется 4 июля.

«День независимости, который мы сможем отпраздновать по прошествии этого долгого, тяжелого года, станет по-настоящему особым, - сказал глава Белого дома. - Ведь мы будем праздновать не только нашу независимость как нации, но и то, что мы начинаем быть все более независимы от этого вируса. Но чтобы это произошло, нам нельзя терять бдительность».

За семь недель, минувших с 21 января, дня, когда президент объявил о новой комплексной стратегии борьбы с пандемией, жители США получили более 81 миллиона доз вакцин от COVID-19. Сегодня Джо Байден в общих чертах обрисовал новый этап своей стратегии, направленный на то, чтобы положить конец пандемии.

Байден пообещал, что в ближайшие недели его администрация сделает все для того, чтобы каждый взрослый американец получил право на вакцинацию не позднее 1 мая. Соответствующие поручения и указания будут даны властям всех штатов, территорий и племенных общин в составе США.

В дополнение к росту поставок вакцин, администрация Байдена увеличит количество мест, в которых американцы смогут вакцинироваться – в ближайшее время власти поставят миллионы доз вакцин в 950 центров общественного здравоохранения, свыше 20 тысяч аптек, а также почти 600 федеральных центров массовой вакцинации, которые находятся в ведении Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), Министерства обороны и других федеральных ведомств в партнерстве с властями штатов.

Администрация также увеличит число квалифицированных специалистов, которые способны делать прививки – к примеру, право на администрирование вакцин получат дантисты и студенты медицинских колледжей. Министерство здравоохранения и социальных служб запустит специальный веб-сайт для волонтеров, желающих помочь в проведении кампании по вакцинации американцев от COVID-19.

Еще один сайт будет помогать жителям США находить ближайшие к ним пункты вакцинации. Кроме того, американцы, не имеющие доступа к Интернету, смогут позвонить в специализированный колл-центр, который будет предоставлять рекомендации и помощь в поиске пунктов вакцинации.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) будут выпускать четкие инструкции для людей, которые уже прошли полную вакцинацию.

Еще один приоритет администрации – открытие школ, подчеркнул Байден. Благодаря принятому накануне «Плану спасения Америки», Министерство образования в ближайшее время начнет распределять почти 130 млрд долларов для безопасного открытия школ по всей стране.

Средства, в том числе, будут потрачены на расширение тестирования школьников и сотрудников учебных заведений, а также на вакцинацию педагогов, которые входят в число приоритетных для вакцинации категорий населения.

Президент добавил, что власти продолжат борьбу с мутациями COVID-19 и их распространением. 1,75 миллиардов долларов будут потрачены на программу секвенирования (сортировки) образцов вируса для выявления и борьбы с мутациями, отягощающими течение болезни или усиливающими заразность коронавируса.

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