Белорусы пикетировали офис компании YARA в Киеве 12.03.2021, 22:20

Норвежское предприятие призывают разорвать контракт с «Беларускалием».

Сегодня белорусская диаспора Киева провела пикет у офиса компании YARA в Киеве, пишет телеграм-канал «Баста!». Белорусы продолжают свои настойчивые попытки убедить руководство норвежского предприятия разорвать контракт с «Беларускалием», грубо нарушающем права своих работников и, фактически, спонсирующим режим Лукашенко.

Пообщаться с руководством представительства компании в Украине участникам пикета не удалось, но весьма радушные сотрудники заверили, что такая встреча возможна и официальная реакция на ранее отправленное от имени белорусской диаспоры в Киеве письмо будет предоставлена.

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