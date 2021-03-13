В Москве прошли массовые задержания оппозиционных политиков 8 13.03.2021, 11:31

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Полиция пришла на форум «Объединенных демократов».

В Москве на форум независимых депутатов «Муниципальная Россия», который проводит проект «Объединенные демократы», пришли сотрудники полиции. Об этом «Новой газете» сообщила координатор образовательных проектов «Открытой России» Татьяна Усманова.

«Мы сейчас все в зале, нас сейчас 150-200 человек. Сотрудники полиции перекрыли вход. Они выпускают людей по одному и, насколько я понимаю, они переписывают паспортные данные», — заявила она.

В зал вошли около десяти сотрудников полиции и потребовали остановить мероприятие. Свои требования полицейские объяснили тем, что его «проводит нежелательная организация», сообщил «Новой газете» пресс-секретарь «Объединенных демократов» Игорь Прилипко.

Усманова добавила «Новой», что силовики задержали директора «Открытки» и координатора «Объединенных Демократов» Андрея Пивоварова. Как сообщает сама организация в своем телеграм-канале, задержаны также журналист Владимир Кара-Мурза, который открывал форум «Муниципальная Россия», координатора Татьяну Усманову, а также мундепы Илья Яшин, Юлия Галямина, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Задержана также председатель «Открытой России» Анастасия Буракова, координатор «Объединенных демократов» Мила Кашапова и пресс-секретарь «Объединенных демократов» Игорь Прилипко. Силовики задерживают и журналистов, освещавших мероприятие, передает «Открытка».

Координатор «Открытки» Татьяна Усманова сообщила «Новой газете», что на задержанных хотят оформить протоколы по ст. 20.33 КоАП (сотрудничество с нежелательной организацией): «По этой административке ареста не предусмотрено, я не понимаю, почему нас везут в ОВД», — заявила она.

❗️На форум «Муниципальная Россия» пришла полиция. Требуют прекратить форум, собираются везти всех в овд pic.twitter.com/qc9NNnwjcO — Андрей Пивоваров (@brewerov) March 13, 2021

Форум независимых депутатов «Муниципальная Россия» по плану должен был пройти 13 и 14 марта в Москве. В числе спикеров — Андрей Пивоваров, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Евгений Ройзман и Максим Резник. В форуме планировали принять участие более 150 общественных деятелей со всей России от Калининграда до Владивостока.

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