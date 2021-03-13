Пропагандист Азаренок попал в базу «Миротворец» и сейчас пытается оправдаться перед украинцами 19 13.03.2021, 16:25

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Азаренок помещен в базу, в том числе, за распространение кремлевской пропаганды.

Фамилия пропагандиста Григория Азаренка появилась в украинской базе «Миротворец» после его недавнего телесюжета на СТБ, в котором он назвал Украину «страной нищего вымирающего народа», пишет nn.by.

«Они распродали всю страну: землю, заводы, порты. Они превратили процветающую страну в пиратский бандерастан. Ваших детей товарными масштабами продают на органы», — заявил «журналист» в эфире государственного белорусского канала.

На сайте базы «Миротворца» сообщается, что Григорий Азаренок помещен в нее за отрицание российской агрессии, антиукраинскую пропаганду, превышение служебных полномочий, вмешательство в дела Украины и распространение кремлевской пропаганды.

Но сам Азаренок не считает, что в своих сюжетах каким-то образом оскорбил украинцев.

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