Белорусы вышли на вечерние акции солидарности
- 13.03.2021, 22:58
Сегодня — 217 день протестов.
Белорусы по всей стране продолжают выходить на акции и собрания против режима, пишет телеграм-канал «Баста».
Гомель, Могилёв, Логойск, Дзержинск, Ольшанка (Минская область), Солигорск.
Телеграм-канал «Хартии-97%» также сообщает о вечерних протестных акциях:
Боровляны вышли на вечернюю акцию солидарности.
Партизаны Бобруйска солидарны с политзаключёнными, объявившими голодовку.
Белорусы Киева передают привет Азарёнку и напоминают ему, что приехать к ним в гости он уже не сможет.