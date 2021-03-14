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Американские конгрессмены потребовали немедленно освободить Игоря Лосика

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  • 14.03.2021, 9:23
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Американские конгрессмены потребовали немедленно освободить Игоря Лосика

Заявление опубликовали представители обеих партий в Конгрессе США.

Конгрессмены Джеймс Макговерн и Кристофер Смит, сопредседатели комиссии по правам человека в Конгрессе США, опубликовали заявление в связи с преследованием блогера Игоря Лосика, сообщает «Радыё Свабода».

Демократический и республиканский конгрессмены выразили свою обеспокоенность новыми обвинениями против Игоря, осудили давление на прессу в Беларуси и призвали власти страны немедленно освободить всех политических заключенных.

«Мы шокированы и смущены информацией об ухудшении здоровья и морального духа Игоря. Мы призываем его не отказываться от надежды и получать силу от своих сторонников в Беларуси, Соединенных Штатах и во всем мире, - говорится в заявлении, - Игорь и другие политзаключенные должны быть немедленно освобождены».

Двухпартийная комиссия по правам человека имени Тома Лэнтаса, состоящая из членов Палаты представителей США, продвигает, защищает и выступает за международные права в области прав человека.

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