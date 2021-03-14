Белорусская весна наступает: в стране проходят воскресные акции протеста (Онлайн)2
- 14.03.2021, 12:17
218-й день Революции в Минске и регионах.
В Беларуси сегодня проходят воскресные акции протеста: в Минске и регионах белорусы готовятся ко Дню Воли.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 218-й дня белорусской Революции.
12:31 Бобруйск готовится ко Дню Воли. В центре города побывал партизанский десант и оставил множество бело-красно-белых наклеек.
12:28 Белорусы Вроцлава провели акцию солидарности в центре города. Акция проходила в поддержку белорусских политзаключенных, которые объявили голодовку. Это Игорь Банцер, Игорь Лосик и Дмитрий Фурманов.
12:02 Жодинские партизаны провели флешмоб «Герои и мученики». В качестве музыкального сопровождения выбрали песню группы «Mister X» Игоря Банцера с таким же названием.
11:28 «Скоро мы отпустим все плохое, скоро наступит белорусская весна», — партизаны из ЖК «Мегаполис» передали привет белорусским революционерам и поздравили всех с весной.
10:57 Минский микрорайон Сокол поддержал челлендж Уручья. Теперь и тут по маршруту ездит автобус с большим бело-красно-белым флагом.
10:23 Жители Сеницы провели эффектную акцию солидарности. Люди вышли на воскресный протест в черных одеждах и с красными лентами в руках.