Белорусская весна наступает: в стране проходят воскресные акции протеста (Онлайн) 2 14.03.2021, 12:17

Архивное фото ТАСС

218-й день Революции в Минске и регионах.

В Беларуси сегодня проходят воскресные акции протеста: в Минске и регионах белорусы готовятся ко Дню Воли.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 218-й дня белорусской Революции.

12:31 Бобруйск готовится ко Дню Воли. В центре города побывал партизанский десант и оставил множество бело-красно-белых наклеек.

12:28 Белорусы Вроцлава провели акцию солидарности в центре города. Акция проходила в поддержку белорусских политзаключенных, которые объявили голодовку. Это Игорь Банцер, Игорь Лосик и Дмитрий Фурманов.

12:02 Жодинские партизаны провели флешмоб «Герои и мученики». В качестве музыкального сопровождения выбрали песню группы «Mister X» Игоря Банцера с таким же названием.

11:28 «Скоро мы отпустим все плохое, скоро наступит белорусская весна», — партизаны из ЖК «Мегаполис» передали привет белорусским революционерам и поздравили всех с весной.

10:57 Минский микрорайон Сокол поддержал челлендж Уручья. Теперь и тут по маршруту ездит автобус с большим бело-красно-белым флагом.

10:23 Жители Сеницы провели эффектную акцию солидарности. Люди вышли на воскресный протест в черных одеждах и с красными лентами в руках.

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