Почти полмиллиона белорусов живут за чертой бедности 4 14.03.2021, 13:11

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В каком регионе их больше всего.

В Беларуси за чертой бедности находится 4,8% населения. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих белорусов недотягивали до бюджета прожиточного минимума. Это следует из информации Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в 2020 году. Сейчас БПМ составляет почти 263 рубля, а в конце 2020-го он был на уровне 258 рублей, пишет tut.by.

Если смотреть по регионам, то в процентном соотношении больше всего тех, кто оказался за чертой бедности, проживает в Брестской области — 6,9% от численности населения, а меньше всего — в Минске (0,9%). В Минске на 1 апреля проживало 2 миллиона 18,7 тысячи человек — за чертой бедности в столице в прошлом году было около 18,2 тысячи человек.

В Брестской области на 1 апреля проживало 1 миллион 345,7 тысячи человек, значит, за чертой бедности было около 92,9 тысячи человек.

Но в численном выражении по числу тех, кто оказался за чертой бедности, лидирует Гомельская область — около 94,2 тысячи человек.

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