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Болгария откроет туристический сезон уже 1 мая

  • 14.03.2021, 17:56
  • 2,374
Болгария откроет туристический сезон уже 1 мая

Что понадобится для посещения страны?

С 1 мая Болгария откроет летний туристический сезон с определенными правилами и мерами в жилых и обеденных местах. Об этом сообщила болгарский вице-премьер и министр туризма Марияна Николова.

В свою очередь, министр здравоохранения Костадин Ангелов добавил, что Болгария вводит «зеленый сертификат» для туристов, которые предоставят справку о наличии антител на COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о прививке. В этом случае иностранные гости смогут беспрепятственно въехать в Болгарию, им не потребуется проходить карантин.

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