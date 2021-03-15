Золотую медаль Надежды Остапчук купили на аукционе за 11100 долларов 5 15.03.2021, 20:06

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Надежда Остапчук

Фото: AFP

Легкоатлетка продала медаль, чтобы поддержать свободных спортсменов.

Как сообщалось ранее, известная белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук выставила на благотворительный аукцион золотую медаль чемпионата Европы 2005 года, передает «Трибуна».

Аукцион сегодня завершен. Медаль уже куплена за 11100 долларов.

«В 2020 году в Беларуси прошли президентские выборы, в результате которых в нашей стране тысячи белорусов столкнулись с репрессиями. За свою гражданскую позицию пострадали тысячи людей. Убийства, пытки и избиения стали нормой, а страна погрузилась в период беззакония и правового дефолта. Людей увольняют с работы, исключают из учебных заведений, сажают по выдуманным идиотским обвинениям за то, что те просто хотят прозрачных выборов, соблюдения законов и своих прав.

В числе пострадавших оказались и наши спортсмены. За то, что ребята не смогли остаться в стороне, репрессивная машина, в виде различных ведомств, шантажировала лишением зарплат и стипендий, угрожала им потерей работы. Наших самых смелых и сильных духом атлетов, которых не смогли запугать, начали «выдавливать» из спорта путем различных запретов и исключений из команд, лишив их средств к существованию и полноценной подготовки к соревнованиям.

Я хочу поддержать наших Свободных Спортсменов, внести мой маленький вклад в достижение их целей, помочь завоевать им свои награды. Все вырученные средства от аукциона пойдут в BSSF/Belarusian Sport Solidarity Foundation для ребят, которые не испугались угроз, не остались в стороне в тяжелое время и не прикрывались различными оправданиями типа «ну вы же все понимаете». От всего сердца, желаю им всем успеха и исполнения их спортивной мечты!» – заявила Остапчук.

Вырученные средства пойдут в Белорусский фонд спортивно солидарности. Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.

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