Франция, Германия и Италия приостановили вакцинацию AstraZeneca 1 15.03.2021, 21:39

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фото: reuters

Завтра ожидается вердикт по поводу безопасности использования этой вакцины.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о приостановлении вакцинации вакциной AstraZeneca до вторника.

По его словам, Франция ожидает завтра решения европейского регулятора EMA по поводу использования этой вакцины, передает zn.ua.

«По рекомендации министра здравоохранения... было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА», — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьером-министром Испании Педро Санчесом.

Также решение о приостановке вакцинации принял итальянский регулятор — фармацевтическое агентство AIFA. Такое решение принято из предосторожности «в соответствии с аналогичными решениями других европейских стран».

До этого власти Германии временно приостановили использование вакцины компании AstraZeneca. Решение приняли на фоне сообщений о развитии тромбоэмболии у нескольких привитых пациентов.

После сообщениях о тромбоэмболии у вакцинированных уже несколько стран — Нидерланды, Норвегия, Дания, Австрия, Ирландия, Эстония, Литва — частично или полностью приостановили использование вакцины британо-шведской фармкомпании.

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