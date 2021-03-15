Франция, Германия и Италия приостановили вакцинацию AstraZeneca

Франция, Германия и Италия приостановили вакцинацию AstraZeneca1
- 15.03.2021, 21:39
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Завтра ожидается вердикт по поводу безопасности использования этой вакцины.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил о приостановлении вакцинации вакциной AstraZeneca до вторника.
По его словам, Франция ожидает завтра решения европейского регулятора EMA по поводу использования этой вакцины, передает zn.ua.
«По рекомендации министра здравоохранения... было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА», — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьером-министром Испании Педро Санчесом.
Также решение о приостановке вакцинации принял итальянский регулятор — фармацевтическое агентство AIFA. Такое решение принято из предосторожности «в соответствии с аналогичными решениями других европейских стран».
До этого власти Германии временно приостановили использование вакцины компании AstraZeneca. Решение приняли на фоне сообщений о развитии тромбоэмболии у нескольких привитых пациентов.
После сообщениях о тромбоэмболии у вакцинированных уже несколько стран — Нидерланды, Норвегия, Дания, Австрия, Ирландия, Эстония, Литва — частично или полностью приостановили использование вакцины британо-шведской фармкомпании.