Умер белорусский политолог Владимир Ровдо 4 16.03.2021, 13:08

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Владимир Ровдо

Ученый руководил Аналитическим белорусским центром.

В Беларуси умер политолог, кандидат философских наук Владимир Ровдо.

О его сметри сообщил журналист и медианалитик Павлюк Быковский на своей странице в Facebook.

Владимир Ровдо родился в 1955 году. Он был политологом, кандидатом философских наук, преподавателем магистерской программы «Публичная политика» в Европейском гуманитарном университете (Вильнюс), руководил Аналитическим белорусским центром.

Являлся автором ряда исследовательских и учебно-методических работ. В частности, он был автором учебного пособия «Сравнительная политология» в трех частях, посвященного анализу важнейших теоретических концепций данной науки.

Прощание с Владимиром Ровдой состоится в Минске 17 марта по адресу: Долгиновский тракт, 160А/1 с 11.00 до 12.00.

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