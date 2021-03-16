Британский банк назвал самый вероятный сценарий санкций против российского госдолга 16.03.2021, 17:17

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Что он предполагает?

США и Великобритания пока не станут наносить «ядерный удар» по российскому финансовому рынку и курсу рубля, даже если решатся на введение санкций против российского госдолга, пишет finanz.ru.

Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что меры в отношении суверенных бумаг РФ будут включать запрет на покупку новых выпусков, но не затронут вторичный рынок, прогнозирует британский банк Standard Chartered.

«Мягкие» санкции ограничат приток новых инвесторов, но не создадут проблем для тех, кто уже купил и держит облигации федерального займа. Им оставят право свободно покупать и продавать старые выпуски в ОФЗ, не требуя немедленно избавиться от бумаг, в которые вложено 42,4 млрд долларов, считают в StanChart.

Такого же мнения придерживается Amundi - крупнейшая управляющая компания Европы с активами на 1,67 трлн долларов.

Санкции против рублевого долга, скорее всего, повторят меры против долларовых долговых бумаг правительства РФ, считает глава компании по инвестициям в развивающиеся рынки Рэй Джиан.

США еще в 2018 году запретили своим юрлицам участвовать в новых размещениях российских евробондов. C тех пор объем таких бумаг на руках у нерезидентов вырос с 15 до 21 млрд долларов, а их доля на рынке - с 38% до 55%.

Вашингтон и Лондон рассматривают санкции против госдолга России в качестве «крайней меры», требуя выполнения ряда условий.

Среди них - гарантии неприменения химического оружия в будущем и допуск международных инспекторов на оборонные химобъекты.

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