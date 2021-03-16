Техасских рейнджеров перестанут обучать гипнозу 16.03.2021, 22:50

Фото: flickr.com / SoulRider.222

Рейнджеры использовали гипноз для расследования преступлений.

Техасские органы правопорядка прекратят обучать сотрудников гипнозу для расследования преступлений. Об этом рассказала газета The Dallas Morning News (перевод - tut.by).

В начале прошлого года одно из крупнейших американских изданий рассказало общественности о том, что техасские правоохранители продолжают использовать гипноз при расследовании преступлений, в том числе тяжких. В судах при рассмотрении уголовных дел используются полученные таким образом доказательства, при этом приговором в таких случаях нередко становится многолетнее тюремное заключение или даже смертная казнь.

Однако с января 2021 года власти решили прекратить программу обучения гипнозу правоохранителей. По словам представителя департамента общественной безопасности штата, теперь офицеры полагаются на «более продвинутые практики допроса, которые приносят лучшие результаты».

Однако он так и не ответил, привела ли к этому громкая публикация газеты The Dallas Morning News, где эффективность гипноза в расследовании уголовных преступлений подвергалась серьезным сомнениям. Как выяснили тогда журналисты, в Техасе с 1980-х годов правоохранители провели как минимум 1,7 тысячи сеансов гипноза, связанных со следствием.

Несмотря на научные доказательства того, что гипноз может искажать воспоминания свидетелей и приводить к ложным показаниям или признаниям, практика продолжала существовать. К примеру, техасские рейнджеры использовали гипноз и в 2020 году, когда занимались расследованием попытки похищения, а также убийств — всего за год ими было проведено восемь сеансов.

Отмена общей программы обучения правоохранителей гипнозу в Техасе, тем не менее, не означает прекращения практики, ведь местные полицейские департаменты по-прежнему могут использовать гипноз в расследовании преступлений — более 800 сотрудников правоохранительных органов получили разрешение на подобную деятельность с 1980-х годов.

Суды в Техасе по-прежнему позволяют использовать доказательства, полученные в гипнотическом состоянии. В январе Верховный суд США отказал в рассмотрении апелляции приговоренного к смерти за убийство Чарлза Дона Флореса, который утверждал, что наказание ему было назначено в том числе на основании доказательств, полученных под гипнозом.

При этом Техас оставался единственным штатом, в котором действовала программа по сертификации сотрудников правоохранительных органов и обучению их гипнозу. В целом в штате за отмену подобной практики выступают многие местные активисты и политики, в том числе один из сенаторов штата.

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