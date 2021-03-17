Ученые обнаружили сенсационную находку в Гренландии, которая может переписать историю Земли 4 17.03.2021, 8:32

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Открытие также меняет наши представления о глобальном изменении климата.

Ученые, анализирующие образцы грунта, который был взят в качестве образца в Гренландии в 1960-х годах, обнаружили хорошо сохранившиеся свидетельства древней растительной жизни. Открытие может не только переписать историю острова, но и предупредить о подверженности Гренландии изменению климата.

Об этом пишет Express.

Исследователи из Университета Вермонта в США сделали открытие более чем через 50 лет после того, как лед был собран в рамках сверхсекретного проекта армии США. В 1996 году армейские ученые пробурили более километра на северо-востоке Гренландии и собрали отложения грунта. Часть из них были забыты в датской морозильной камере. Их обнаружили заново в 2017 году.

Ученый из Вермонта начал заново изучать образец грунта. К его большому удивлению, отложения были смешаны с ветками и листьями.

Сегодня Гренландия в основном покрыта льдом, но открытие предполагает, что когда-то она была покрыта зеленой тундрой. Подобный пейзаж можно увидеть и сегодня в восточной Гренландии.

В прошлом году международная группа ученых под руководством исследователей из Вермонта, Колумбийского университета и Копенгагенского университета изучала отложения и окаменелости растений.

Исследователи определили, что Гренландия должна была быть почти полностью свободной ото льда в течение последнего миллиона лет или, возможно, даже последних нескольких сотен тысяч лет.

И последствия этого открытия вызывают беспокойство - если Гренландия может полностью растаять без дополнительного воздействия глобального потепления, что произойдет теперь, когда выбросы парниковых газов нагревают планету?

Ледяной щит Гренландии содержит достаточно воды, чтобы поднять глобальный уровень моря на 20 футов (около 7 метров). Этой воды достаточно, чтобы затопить прибрежные мегаполисы, такие как Лондон, Бостон и Майами.

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