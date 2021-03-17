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Названа дата введения новых санкций США против РФ

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  • 17.03.2021, 8:50
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Названа дата введения новых санкций США против РФ

Информацию подтвердили три источника в Госдепартаменте.

США объявят о новых санкциях против России, Ирана и Китая на следующей неделе, сообщает CNN со ссылкой на три источника в Госдепартаменте. Новые ограничения будут связаны с обвинениями во вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

Собеседники телеканала не рассказали подробностей планируемых санкций.

О вмешательстве России в выборы 2020 года говорилось в докладе Американского разведывательного сообщества, опубликованного накануне. Разведка считает, что Россия и лично Владимир Путин стояли за кампанией дезинформации, направленной против Джо Байдена и Демократической партии. Эти действия «подорвали общественное доверие» американцев к избирательному процессу и «обострили социально-политические разногласия в США», говорилось в докладе.

В Кремле называли обвинения во вмешательстве в выборы безосновательными.

Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. Победителем стал кандидат от демократов Джо Байден.

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