Медики выяснили, откуда берутся новые варианты коронавируса 2 17.03.2021, 13:20

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Важное открытие для стран, которые еще не начали вакцинацию населения.

Как пишет американская газета The New York Times, новые варианты вирусов, вероятно, развиваются у людей со слабой иммунной системой.

Согласно газете, появляется все больше данных о том, что люди с раком и другими заболеваниями, которые ослабляют иммунную систему, могут быть инкубаторами мутантных вирусов.

Вариант коронавируса, обнаруженный в Великобритании в конце прошлого года, шокировал медиков по многим причинам. Это произошло в тот момент, когда вакцины позволили наконец увидеть близкий конец пандемии. И вдруг появилась угроза, которая может развеять эти надежды.

Британский вариант оказался гораздо заразнее, чем предыдущие. Это привело к быстрому увеличению количества госпитализаций. Но для ученых самым странным стало то, что в британском варианте скопилось большое количество мутаций, для которых в других условиях вирусу потребовалось бы очень много времени.

Обычно коронавирус приобретает мутации медленно, но стабильно — примерно две в месяц. Но британский вариант, названный B.1.1.7, приобрел 23 мутации, которых не было в вирусе, впервые идентифицированном в Китае. 17 из этих мутаций возникли сразу после того, как британский вариант отошел от своего последнего предка.

Эксперты говорят, что есть только одна хорошая гипотеза о том, как это произошло: в какой-то момент вирус должен был заразить кого-то со слабой иммунной системой, что позволило ему адаптироваться и развиваться в течение нескольких месяцев внутри того человека, прежде чем передаться другим.

«Это, кажется, наиболее вероятное объяснение», - говорит доктор Равиндра Гупта, вирусолог из Кембридского университета.

Если так и есть, то это имеет значение для программ вакцинации, особенно в странах, которые еще не начали прививать население. Люди с ослабленной иммунной системой — например, больные раком-должны быть в числе первых привитых, говорит доктор Адам Лоринг, вирусолог и врач-инфекционист из Мичиганского университета. Чем быстрее эта группа будет защищена, тем меньше риск того, что их тела превратятся в инкубаторы для следующего супер-мутанта.

«Мы должны сделать все возможное, как в прямом, так и в переносном смысле, чтобы защитить это население», — считает доктор Лоринг.

«Это может быть сложно», - добавляет он. Ведь ввиду того, что у этих людей нет сильного иммунного ответа на вирус, вакцины могут быть малоэффективными. Поэтому, полагает доктор Лоринг, таких людей нужно лечить коктейлями с моноклональными антителами.

Как и другие вирусы, коронавирус собирает мутации при каждой репликации. Подавляющее большинство этих генетических сбоев незначительны. У большинства людей активная инфекция длится всего около недели, что недостаточно для того, чтобы вирус приобрел более одной достойной внимания мутацию.

Мутации, которые делают коронавирус более заразным или позволяют ему уклоняться от иммунной системы, крайне редки, утверждают авторы исследования, результаты которого опубликованы на прошлой неделе в журнале Science. «Но если они действительно происходят и могут передаваться, то наступает сезон открытых дверей»,-говорит Катрина Литгов, биологи-эволюционист из Оксфордского университета, которая руководила исследованием.

В течение определенного времени — от месяцев до лет – вирус может объединить несколько таких мутаций. Ученые могут наблюдать эту медленную эволюцию с помощью молекулярных «часов», фиксирующих изменения во времени. Но у человека со слабой иммунной системой этот график может значительно ускориться. Многие исследования показали, что у некоторых людей с ослабленным иммунитетом вирус может сохраняться более восьми месяцев. А это – достаточно времени и возможностей для продолжения развития.

«Если мы посмотрим на несколько временных моментов хода инфекции и посмотрим на популяцию вируса у такого пациента, мы увидим каждый раз различные варианты, которые являются с большим темпом оборачиваемости», — говорит вирусолог Винсент Мюнстер из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, возглавлявший одно из исследований.

Если один из этих вариантов, что приобрели важные мутации, передается кому-то другому, он может быстро распространиться среди населения, как в случае британского варианта и тех, что были обнаружены в Южной Африке и Бразилии.

«Гипотеза о том, что мутации произошли у людей с хронической инфекцией, довольно приличная, — говорит доктор Литгов. – Сохраняя низкий уровень инфицирования, вы уменьшите количество зараженных людей с ослабленным иммунитетом и уменьшите вероятность возникновения мутаций».

«Ослабленный иммунитет» — расплывчатый термин, охватывающий широкий спектр состояний – от диабета и ревматоидного артрита до лейкоза и лимфомы. Эксперты не пришли к единому мнению о том, какие из этих состояний могут привести к появлению новых вариантов коронавируса.

Некоторые говорят, что в список должны входить пожилые люди, те, кто принимает лекарства для подавления иммунитета, и все, кто не вырабатывает надежный набор антител.

«Благодаря вакцинам мы узнали, что антитела имеют значение — говорит директор Центра исследований вакцин Питтсбургского университета Пол Дюпрекс. – Очень важно следить за людьми со слабым иммунитетом, у которых нет полностью функциональной иммунной системы».

Доктор Лоринг говорит, что его больше всего беспокоят люди с раком крови, таким как лейкоза. В то же время у него не вызывают особой озабоченности те, кто принимает лекарство от ревматоидного артрита, так как это другой тип иммунодепрессантов.

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