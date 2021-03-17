Польша ввела полный локдаун из-за COVID-19 17.03.2021, 17:31

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Фото: NurPhoto

Причиной стало нарастание третьей волны коронавируса.

Власти Польши приняли решение ввести карантин на всей территории страны из-за нарастания третьей волны эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава республики Адам Недзельский во время своего брифинга.

В последние недели локдаун вводился только в отдельных регионах Польши. По словам министра, по всей стране закрываются гостиницы, объекты культуры и спорта, работа торговых центров ограничивается. До 9 апреля в школах вводится удаленное обучение.

Отметим, что сегодня в Польше был установлен коронавирусный рекорд. Было зарегистрировано 25 052 ежедневных случаи коронавируса, что является самым высоким показателем с ноября.

Для сравнения, в течение предыдущих суток новых заражений было 14 396.

За минувшие сутки 103 человека умерли от COVID-19, а 350 человек умерли в связи с COVID-19 и другими заболеваниями.

С начала пандемии Польша с 38 миллионами жителей сообщила о 1 956 974 случае заражений и 48 032 смерти.

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