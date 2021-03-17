Ученые раскрыли одну из тайн столицы майя 17.03.2021, 18:27

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В пору расцвета ее население достигало 100 тысяч человек.

Более тысячи лет Тикаль оставался одним из крупных центров государства майя и всей доколумбовой Мезоамерики: в пору расцвета его население достигало 100 тысяч человек. Более того, европейцы не имеют никакого отношения и к гибели Тикаля. По неизвестной до сих пор причине город был оставлен жителями в IX веке и зарос лесом еще до прибытия первых конкистадоров. В новой статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, дается объяснение этой загадке.

Дэвид Ленц (David Lentz) и его коллеги из Университета Цинциннати обратили внимание на не слишком удачное расположение Тикаля с точки зрения водоснабжения. Не имея поблизости легкодоступных рек или озер, весь город был вынужден полагаться на дождевую воду, которая, благодаря сложноустроенной системе, собиралась и накапливалась в обширных резервуарах. Ученые взяли пробы из 10 таких каменных цистерн и проанализировали фрагменты ДНК, сохранившиеся в древних осадочных отложениях.

Работа показала, что в осадках присутствуют следы цианобактерий Planktothrix и Microcystis, которые населяли резервуары еще в годы активной жизни Тикаля. Однако в середине IX века, когда город пережил серию суровых засух, эти водоросли зацвели. «Вода стала выглядеть ужасно. Должно быть, она и на вкус была ужасной, — говорят авторы исследования. — Пить ее никому не хотелось». Заметим, что та череда засух была настолько катастрофической, что вскоре погубила и всю цивилизацию майя.

Помимо бактерий, ученые заметили загрязнение воды ртутью. Притом что в окрестностях Тикаля не было естественных источников такого загрязнения, они решили, что его создали сами жители древнего города. В самом деле, майяская цивилизация известна своей любовью к ярким росписям. Для приготовления многих красящих пигментов использовали железную охру и киноварь, сульфид ртути.

Конечно, токсичность ртутных соединений настолько очевидна, что была известна с глубокой древности, но вряд ли в Тикале обращались с ними согласно всем принципам техники безопасности. Дождевая вода легко могла смывать часть пигмента с росписей и уносить его в резервуары, где ртуть постепенно и накапливалась. А уже отсюда ядовитый металл попадал на столы и простых жителей города.

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