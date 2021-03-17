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Посла России в США вызвали в Москву после заявления Байдена о Путине

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  • 17.03.2021, 20:54
Посла России в США вызвали в Москву после заявления Байдена о Путине
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ранее президент США заявил, что считает своего российского коллегу убийцей.

Посол России в США Анатолий Антонов приедет в Москву для консультаций, «проводимых с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США», говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В сообщении говорится, что администрация президента США Джо Байдена находится у власти почти 100 дней, и это «подходящий повод постараться оценить, что у команды Дж. Байдена получается, а что не очень».

МИД в своем сообщении не упоминает заявление Байдена, который утвердительно ответил на вопрос, считает ли он убийцей президента России Владимира Путина.

«Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», — говорится на сайте МИД России.

17 марта журналист ABC News спросил Байдена, считает ли он Путина убийцей. Байден ответил: «Ммм, хм, да».

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