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Белорусы массово требуют у Yara разорвать сотрудничество с «Беларуськалием»

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  • 17.03.2021, 21:03
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Белорусы массово требуют у Yara разорвать сотрудничество с «Беларуськалием»
иллюстрационное Фото

Обращение к норвежской компании подписали уже почти 90 тысяч человек.

Более 85 тысяч человек подписали петицию с обращением к компании Yara с призывом прекратить сотрудничество с «Беларуськалием».

Авторы петиции считают, что белорусское предприятие по добыче калийных удобрений находится под полным контролем незаконного режима Лукашенко и просто не имеет возможности делать то, что правильно с точки зрения закона и этики.

«Беларуськалий является одним из основных источников финансирования лукашенковского ОМОНа и КГБ, которые несут ответственность за лишение свободы, изнасилования, пытки и преследование десятков тысяч людей», - говорится в петиции.

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