На День Воли в Киеве откроется большая выставка белорусских художников 17.03.2021, 21:25

иллюстрационное Фото: svaboda.org

Художники расскажут посетителям об истории протеста и феномене солидарности в Беларуси.

25 марта в Национальном культурно-художественном комплексе «Мистецький арсенал» в Киеве начнет работу выставка современного белорусского искусства «Кожны дзень», передает «Белсат».

«Кожны дзень» («Каждый день») – это лозунг, который скандируют протестующие в Беларуси с начала августа 2020 года, подчеркивая длительность и ритм сопротивления, поддерживая уверенность, что протест продолжится завтра, что он не закончится», – объясняют организаторы выставки.

Масштабный проект развернется на 4000 м² «Мистецького арсенала». Кураторы выставки – Алексей Борисенок, Андрей Дурейко, Марина Напрушкина, Антонина Стебур, Максим Тыминько, Сергей Шабохин.

Свои работы презентует почти полсотня белорусских художников и художниц, через творчество они расскажут посетителям об истории протеста и феномене солидарности в Беларуси.

На выставке будут представлены плакаты с ресурса Cultprotest.me, работы Руфины Базловой, которая трансформирует традиционную белорусскую вышивку в политическое высказывание, «тюремный альбом» философа, преподавателя, члена Координационного совета Ольги Шпараго, отбывшей 15 суток тюремного ареста, в ходе которого делала зарисовки тюремных будней, что и стало для нее способом выразить пережитый опыт.

«Искусство имеет диагностический эффект: зритель, который всегда является одновременно и соавтором, погружается в реальность, с которой имеют дело художник и куратор. Все это способствует нашему пониманию, ощущению истории на кончиках пальцев. Выставка белорусского современного искусства сейчас, в этот исторический момент, – это не только эстетический опыт, хотя он, безусловно, прежде всего. Это также интеллектуальное погружение в причины политической действительности Беларуси и важный жест поддержки белорусской культурной сцены», – говорит директор «Мистецького арсенала» Олеся Островская-Люта.

Выставка «Кожны дзень» реализуется при поддержке Международного фонда «Возрождение».

«Что мы знаем о Беларуси? Парадоксально, ведь мы соседи, – очень немного. В течение последнего года наши знания существенно расширились. Мы узнали, что в этой стране есть граждане, есть гражданское общество, есть критическая масса смелых людей, готовых рисковать ради свободы и достоинства, – говорит Александр Сушко, исполнительный директор МФ «Возрождение». – И эта выставка – наш посильный вклад в понимание духа свободолюбивого белорусского народа, который, мы верим, пройдет все испытания и получит свободу, которую заслуживает».

фото: AB/ИР, belsat.eu

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