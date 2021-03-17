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Стало известно, когда продолжится суд на Виктором Бабарико

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  • 17.03.2021, 23:00
  • 1,214
Стало известно, когда продолжится суд на Виктором Бабарико
ВИКТОР БАБАРИКО
ФОТО: BABARIKO.BY

Перерыв в судебном процессе был объявлен 24 февраля.

Суд над экс-банкиром Виктором Бабарико возобновляется после перерыва в несколько недель. Об этом сообщила пресс-служба команды Бабарико в Telegram-канале.

«Следующее заседание начнется 22 марта в 10:00 в здании суда Московского района», – говорится в сообщении.

Напомним, что суд над Бабарико начался 17 февраля, перерыв в судебном процессе был объявлен 24 февраля. Ожидалось, что заседания возобновятся не ранее 9 марта. Однако после этой даты суда так и не было, до сих пор было не ясно, когда завершится перерыв в этом процессе.

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