Стало известно, когда продолжится суд на Виктором Бабарико 1 17.03.2021, 23:00

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ВИКТОР БАБАРИКО

ФОТО: BABARIKO.BY

Перерыв в судебном процессе был объявлен 24 февраля.

Суд над экс-банкиром Виктором Бабарико возобновляется после перерыва в несколько недель. Об этом сообщила пресс-служба команды Бабарико в Telegram-канале.

«Следующее заседание начнется 22 марта в 10:00 в здании суда Московского района», – говорится в сообщении.

Напомним, что суд над Бабарико начался 17 февраля, перерыв в судебном процессе был объявлен 24 февраля. Ожидалось, что заседания возобновятся не ранее 9 марта. Однако после этой даты суда так и не было, до сих пор было не ясно, когда завершится перерыв в этом процессе.

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