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Во Франции самый высокий суточный прирост заражений коронавирусом с ноября

  • 18.03.2021, 10:45
Во Франции самый высокий суточный прирост заражений коронавирусом с ноября
иллюстрационное фото Reuters

В стране могут объявить об ужесточении ограничений.

На территории Франции за последние сутки выявлен 38 501 новый случай заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения при Минздраве, пиште "Немецкая волна".

Это самый высокий показатель с ноября прошлого года. За минувшие 24 часа скончались 246 человек. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 достигло 91 442. Премьер-министр страны Жан Кастекс 18 марта намерен объявить об ужесточении антиэпидемических ограничений.

Напомним, вчера о введении национального локдауна объявила Польша.

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