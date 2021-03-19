Из-за нехватки рабочих на филиале «Гродно Азота» срывается план производства
- 19.03.2021, 14:57
Национальная стачка показала свою эффективность.
Из-за нехватки рабочих на гродненском «Химволокно» срывается план производства, сообщает s13.ru.
Филиал «Гродно Азота» столкнулся с проблемой недостатка рабочего персонала.
Сейчас заводу нужны аппаратчики, водители погрузчиков, лифтеры, машинисты различных машин, операторы агрегатов, перемотчики нити, транспортировщики и чистильщики.
«Интересно, а почему оно так?», — задает риторический вопрос телеграм-канал «Баста!».