Медики назвали 12 эффективных правил, которые помогут сохранить здоровье печени 19.03.2021, 16:08

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Правила очень простые.

Медики призывают заботиться о здоровье, в том числе и о состоянии внутренних органов. Уберечь печень от недугов помогут 12 эффективных правил, пишет orthodox.od.ua.

Первым требованием врачей является необходимость не злоупотреблять спиртными напитками, на их переработку печень затрачивает много сил, доза в 10 г алкоголя уничтожается за час. Далее нужно отказаться от самолечения, лекарства следует принимать по назначению врача. Надо исключить из рациона жареную пищу из-за образования токсичных веществ – канцерогенов. Их особенно много в толстой поджаристой корочке.

Необходимо избегать трансжиров, которые добавляют в кетчупы, майонезы, соусы, готовые жареные и запечённые продукты в супермаркетах, то же относится к печенью. Нужно больше употреблять свежих овощей, фруктов и ягод в объёме 400 граммов в сутки. Они содержат микроэлементы, витамины и клетчатку, очищающую печень.

Надо ежедневно добавлять в блюда нерафинированные растительные масла, в том числе оливковое и льняное.

Следующим правилом является необходимость ввести в рацион мясо птицы. Следует усилить внимание на рыбе северных морей из-за присутствия в ней омега-3 жирных кислот. Рекомендуется употреблять фасоль, горох и чечевицу. Полезны также семечки и орехи из-за наличия в них жирных кислот, очищающих печень.

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