США и Китай начали переговоры на Аляске 1 19.03.2021, 17:07

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Фото: Reuters

Встреча с представителями Китая в Анкоридже стала первой для администрации Байдена.

Американские и китайские чиновники обменялись резкими замечаниями в самом начале первых переговоров на высоком уровне между представителями администрации Джо Байдена и Пекина, которые проходят на Аляске, передает ВВС.

Китайская сторона обвинила американцев в том, что они подстрекают другие страны к "нападкам на Китай", в то время как США заявили, что китайцы прибыли на переговоры "в расчете сыграть на публику".

Во встрече в Анкоридже, начавшейся на повышенных тонах, принимают участие с американской стороны госсекретарь Энтони Блинкен и советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, а с китайской - министр иностранных дел Ван И и один из наиболее высокопоставленных чиновников МИДа Ян Цзечи.

Впрочем, как отметили американские представители, состоявшиеся после этого за закрытыми дверями переговоры длились более двух часов, как было запланировано изначально, и оказались содержательными, серьезными и прямолинейными.

Предваряя переговоры, Блинкен без экивоков заявил, что США намерены выразить глубокую озабоченность действиями Китая, включая ситуацию в Синцзяне, Гонконге, отношение к Тайваню и кибератаки против США.

"Каждое из этих действий угрожает основанному на законе порядку, позволяющему поддерживать мировую стабильность", - подчеркнул Блинкен.

В ответ Ян обвинил Вашингтон в использовании своей военной мощи и финансового превосходства для подавления других стран.

"Вы злоупотребляете постулатами национальной безопасности, препятствуя нормальным торговым отношениям, и подстрекаете некоторые другие страны к нападкам на Китай", - добавил чиновник.

На это Салливан заявил, что Вашингтон вовсе не хочет конфликтовать в Пекином, но подчеркнул: "Мы всегда будем придерживаться избранных принципов в интересах нашего народа и наших друзей".

Эта перепалка, происходившая на глазах у представителей мировых СМИ, продолжалась более часа и предварила сами переговоры, включавшие три раунда. Это была первая встреча на столь высоком уровне с июня прошлого года и первая для администрации Байдена.

Позже американская делегация обвинила китайскую сторону в нарушении протокола, по которому на вступительные речи обеим странам отводилось по две минуты.

"Похоже, что китайская делегация прибыла на переговоры с намерением сыграть на публику и театральные эффекты доминировали над содержанием", - отметил один из американских переговорщиков.

Впрочем, американских чиновники подчеркнули, что переговоры пойдут по плану, предположив, что преувеличенная дипломатическая риторика китайцев часто нацелена на домашнюю аудиторию.

В свою очередь китайцы заявили, что это американцы нарушили протокол, и вновь обвинили их в "беспочвенных нападках" на внешнюю и внутреннюю политику Китая.

Ян внес и более позитивную ноту, выразив надежду, что серьезные трудности в китайско-американских отношениях должны остаться в прошлом.

Китай хотел бы перезагрузить отношения с Америкой, достигшие низшей точки при администрации Трампа, поэтому Ван сказал, что он открыт для конструктивного диалога.

По словам корреспондента Би-би-си Барбары Плетт-Ашер, эти переговоры стали первым шансом для администрации Байдена показать, как Америка будет справляться с тем, что Блинкен назвал крупнейшим геополитическим вызовом XXI столетия.

В чем яблоко раздора?

Таких яблок немало. Взять, хотя бы, торговые отношения. США обвиняют Китай в том, что он играет не по правилам, в частности, практикует государственное субсидирование различных отраслей, ворует интеллектуальную собственность, целенаправленно занижает курс своей валюты и возводит торговые барьеры.

Китай, в свою очередь, добивается отмены высоких торговых тарифов на китайские товары, введенных при администрации Трампа. Он также обвиняет США в препятствовании работе успешных технологических компаний страны, таких как Huawei.

США также указывают на то, что Китай создал в провинции Синьцзян широкую тайную сеть лагерей, в которых содержится более миллиона представителей уйгурского меньшинства.

По данным правозащитных организаций, там допускаются чудовищные нарушения прав человека - от принудительной стерилизации женщин до пыток и систематических изнасилований.

Из недавнего доклада Amnesty International следует, что китайские власти практикуют также разделение уйгурских семей, отправляя маленьких детей в специальные приюты без согласия родителей.

США вместе с Канадой и Нидерландами официально признали геноцид Китая в отношении уйгурского меньшинства.

Америка также озабочена ситуацией с правами человека в Гонконге, где Китай активно применяет новый закон о национальной безопасности против диссидентов и участников демократического движения.

Власти Китая категорически отрицают, что насильственно сгоняют уйгуров в лагеря в Синьцзяне, утверждая, что они созданы исключительно с целью образования и борьбы с экстремистскими тенденциями, а свидетелей нарушений прав человека, которым удалось бежать за рубеж, называют лжецами, которые действуют по указке Запада.

Пекин требует от США прекратить вмешательство в то, что он считает своими внутренними делами, и "очернительство" правящей Коммунистической партии.

Китай также сопротивляется тому, что он считает посягательством США на его позиции в Южно-Китайском море, которое он рассматривает как свои территориальные воды.

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