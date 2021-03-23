Это больно: что означают санкции США для Таракана 23.03.2021, 8:22

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Предприятиям придется закрыть долларовые счета?

В конце апреля США решат, возобновить ли введенные еще в 2006 году санкции против белорусских предприятий(. Поскольку одно из основных требований для их приостановки — это отсутствие политзаключенных, эксперты сходятся во мнении, что экономические санкции против Беларуси будут возобновлены, сообщает «Еврорадио».

Как и на что они могут повлиять?

Санкции остались еще от Джорджа Буша-младшего

Американские санкции против белорусских чиновников и предприятий введены после президентских выборов 2006 года. Белорусские власти тогда сначала разогнали палаточный городок, который стоял на Октябрьской площади в Минске с 20 марта, а потом и шествие в поддержку задержанных. Был избит и брошен за решетку кандидат в президенты Александр Козулин. Администрация Джорджа Буша-младшего не стерпела такого надругательства над демократией и ввела санкции.

Под них попали «Белоруснефть», «Белнефтехим» и его филиал в США — Belneftekhim USA, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно». Были заморожены активы этих компаний в американской юрисдикции. Также Минфин США запретил юридическим и физическим лицам вести финансовые отношения с этими компаниями.

А как же «Беларуськалий»? На самом деле против промышленного гиганта тоже были введены санкции, но властям удалось их обойти. В 2006 году предприятие входило в состав концерна «Белнефтехим», но в 2014 году было выведен из него. Минфин США не отслеживал эти процессы и не стал никак реагировать.

В октябре 2015 года санкции были частично приостановлены — ведь политзаключенных в стране не было. Каждые год-полтора Минфин возвращался к рассмотрению этого вопроса — и продлевал приостановку на следующий период. Последний раз это произошло в октябре 2019 года — до 26 апреля 2021 года.

Белорусский экспорт в США упал в 2,2 раза

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб отмечает, что санкции США носят скорее символический характер. Ведь компании из «черного» списка поставляют на американский рынок не так уж и много товаров.

— После 2006 года предприятия остались живы до сегодняшнего дня. Теоретически санкции могут быть ужесточены и затрагивать расчеты компаний в долларах. Были прецеденты, когда под такие санкции попадали российские компании. В этом случае проблемы будут серьезные: придется закрывать долларовые счета, перезаключать импортно-экспортные контракты, переводить расчеты в долларах в другие валюты.

По данным Белстата, с 2006 года санкции подкосили и так небольшие объёмы торговли между Беларусью и США. В год введения санкций сальдо было положительным. К 2010 году белорусский экспорт в США упал в пять раз. Импорт при этом поступательно увеличивался.

В прошлом году экспорт Беларуси в США составил 199,2 млн долларов. По сравнению с 2006 годом, когда он составлял 446,8 млн долларов, он упал в 2,2 раза.

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