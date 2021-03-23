«В Мозыре произошли опасные для Лукашенко события» 8 23.03.2021, 9:47

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Ситуация может стать непредсказуемой в любой момент.

Странные события происходят в Мозыре, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Источники на МНПЗ говорят о том, что прибыльный внутренний рынок сейчас переключен на «Нафтан». В связи с этим предприятие экономические показатели резко просели (еще один яркий пример "заботы" деда о народе: своим можно продавать дороже).

Как следствие, временно приостановлены некоторые пункты коллективного договора. Так, с недавних пор заморожены выплаты для обучения, по поводу бракосочетания, рождения ребенка или проводов в армию. Зато сохраняется выплата в связи с похоронами близких родственников. Умирать в этой стране можно, все остальное – нет. Особенно, если нет разрешения исполкома.

Канал «Народны дэпутат» говорит о том, что на днях в Мозыре не вышли в рейс 8 автобусов. У нас такой информации нет. Но не удивимся. Мы уже писали про забастовку спецавтотранспорта в Витебске. Экономическая ситуация продолжит давить, особенно в регионах, где под вопрос становится извечный белорусский дзен – чарка и шкварка.

А это уже опасно. Понимают это и в администрации «пересидента». Задача – любыми способами задавить забастовочное движение в зародыше. Для деда любые предприятия – это про не прибыль. Это про власть над людьми. Контракты, арендное жилье, распределение, бонус за госпрофсоюз, подъемные за новый контракт, премия к Новому году – это все инструменты, чтобы никто никуда не мог дернуться. Гайки закручены на максимум, каждый новый оборот может сорвать резьбу.

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