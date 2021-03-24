Обращение белорусских военных: Мы остаемся верны клятве защищать Беларусь и ее народ 19 24.03.2021, 13:13

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Срок Лукашенко истек.

Белорусские кибер-партизаны сообщили о взломе почтового ящика пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. Среди опубликованных писем оказалось открытое обращение внутренних войск Гомельской, Витебской и Могилевской областей, сообщает «Флагшток».

Сообщение от 9 февраля подписано военнослужащими военных частей 6713 (Могилев), 5525 (Гомель), 5530 (Полоцк).

«Настоящим уведомляем, что мы, нижеподписавшиеся, не намерены подчиняться данному внутренним войскам приказу Лукашенко о подавлении народного восстания. Мы остаемся верны клятве защищать Беларусь и ее народ. Использование вооруженной силы против наших сограждан неприемлемо. Мы готовы в полном составе выйти из рядов внутренних войск Беларуси.

Срок президента Лукашенко истек!

Мы не пойдем против своего народа!» — заявили белорусские военные.

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