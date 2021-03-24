Обращение белорусских военных: Мы остаемся верны клятве защищать Беларусь и ее народ

Обращение белорусских военных: Мы остаемся верны клятве защищать Беларусь и ее народ19
- 24.03.2021, 13:13
- 31,480
Срок Лукашенко истек.
Белорусские кибер-партизаны сообщили о взломе почтового ящика пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. Среди опубликованных писем оказалось открытое обращение внутренних войск Гомельской, Витебской и Могилевской областей, сообщает «Флагшток».
Сообщение от 9 февраля подписано военнослужащими военных частей 6713 (Могилев), 5525 (Гомель), 5530 (Полоцк).
«Настоящим уведомляем, что мы, нижеподписавшиеся, не намерены подчиняться данному внутренним войскам приказу Лукашенко о подавлении народного восстания. Мы остаемся верны клятве защищать Беларусь и ее народ. Использование вооруженной силы против наших сограждан неприемлемо. Мы готовы в полном составе выйти из рядов внутренних войск Беларуси.
Срок президента Лукашенко истек!
Мы не пойдем против своего народа!» — заявили белорусские военные.