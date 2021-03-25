«Роснефть» скрыла масштабные аварии на нефтепроводах 2 25.03.2021, 15:06

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Что стало известно?

24 марта произошла авария на дочернем предприятии «Роснефти» — «РН-Няганьнефтегаз». Очевидцы говорят, что нефти вылилось до 50 кубов — загрязнена территория площадью 166 кв. м, пишет Telegram-канал «Газ-Батюшка».

А 20 марта произошел еще один разлив нефти в результате отказа трубопровода другой «дочки — «РН-Юганскнефтегаз» на Мало-Балыкском месторождении в ХМАО. Разлив нефти составил до 1,5 тыс. куб.м нефти, которые попали в почву и залили озера, а площадь разлива составила около 350 кв. м — по данным природоохраны. Эту аварию почти удалось скрыть от СМИ и замять с МЧС, но разлив нефти увидели пассажиры проходившего мимо поезда и сделали фотографии, которые разошлись по соцсетям.

По официальным данным, среди нефтедобывающих компаний ХМАО именно «дочка» «Роснефти» — «РН-Юганскнефтегаз» стала лидером в 1-м полугодии 2020 года по числу аварий на нефтепроводах. В первые 6 месяцев у «РН-Юганскнефтегаз» было не менее 284 прорывов, а суммарное число разливов нефтепродуктов составило 584 тонны. Общая площадь загрязнения — почти 44 гектара.

У «Няганьнефтегаз», по данным Природнадзора, за тот же период было 36 аварий, в результате чего в почву и воду попало почти 6 тонн нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 3,8 гектара.

«Роснефть» поддерживает репутацию самой грязной российской нефтекомпании. При этом менеджеры не брезгуют никакими методами для сокрытия информации о разливах и авариях.

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