«Экстренная продажа госсобственности означает подготовку эвакуации Лукашенко из страны» 11 26.03.2021, 8:50

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Андрей Суздальцев

Вокруг Таракана разгорается новый скандал.

В белорусском медиа пространстве разгорается очередная скандальная тема: экстренная продажа так называемых «лакомых кусков» белорусской экономики. Об этом в своем телеграм-канале пишет известный российский политолог Андрей Суздальцев.

Утверждается, что Лукашенко занялся продажей государственных промышленных активов в начале марта, т.е. после провала российско-белорусского саммита в Сочи (22 февраля 2021 года).

Но мы хотели бы напомнить, что едва ли не каждый год в Беларуси появляются слухи о приватизации, а то и списки предназначенных для продажи предприятий.

Потом «Белорусское телевидение», подмигивая, намекает о начале переговоров, чтобы потом, через пару месяцев показать Лукашенко, грозно заявляющего, что «приватизации не будет!». И все замирает до следующего года…

Причина такой странной «приватизации по-белорусски» заключается в простом факте – нет государственного сектора в РБ.

Белорусского государство просто прикрывает собственность Лукашенко и его клана. Фактически вся Беларусь давно приватизирована одним человеком.

Вот и 23 марта 2021 года Лукашенко играл спектакль на тему приватизации кожевенного производство в поселке Гатово, которое все равно через полгода развалится, и принял решение: «Не продавать!». Все это прекрасно, если бы у белорусского правителя были бы деньги. Но у этого «человека» нет денег.

Так что то, что появление в очередной раз темы приватизации/продажи белорусских предприятий на первых строчках новостей из Беларуси было ожидаемо. Причем вновь появился список из давно знакомых еще советских предприятий: БЕЛАЗ, «ГродноАзот», два НПЗ, МАЗ, МЗКТ и т.д.

Безусловно, это все абсурд.

1. Теоретически эти активы можно продать, но вырученных денег не хватит даже на год. Экстренная продажа имеет смысл только в случае подготовки эвакуации Лукашенко из страны. Тогда можно полученные от продажи («распродажи») средства немедленно вывести на зарубежные офшорные счета и паковать чемоданы;

2. Однако, и экстренная распродажа тоже под сомнением, так как новые белорусские власти, скорее всего, не подтвердят сделки. Это все равно, как покупать квартиру/автомашину у разводящихся супругов – кто-то обязательно опротестует сделку.

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