Плата за «Майбах» 1 26.03.2021, 13:46

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Фото: gomel.today

Что Гуцериев получил от Таракана?

Лукашенко не раз публично высказывал предположения о том, что против него якобы действуют «российские олигархи». Но стоит отметить, что он сам пригрел одного из российских миллиардеров у белорусского государства.

«Бусел» уже публиковал материал о крипто-бирже Гуцериева. Редакцию издания заинтересовал единственный приближенный к Лукашенко российский олигарх, который активно развивает свои бизнесы в стране.

А как вы познакомились?

Состояние семьи Гуцериевых по состоянию на 2020 году в версии российского Forbes составляет около $2 млрд. Беларусь стала почти вторым домом и центром коммерческих интересов для «друга Миши», как его называет Лукашенко. Даже несмотря на некоторые расхождения с российскими интересами, глава клана Гуцериевых активно вкладывал и вкладывает деньги в белорусские предприятия, что и стало основой хороших отношений с главой Беларуси. Его дружба с Лукашенко началась еще в далеком 2000 году. Тогда господин Гуцериев стал главой российско-белорусской нефтяной компании «Славнефть», в которой около 11% принадлежало Беларуси. Компания добывала нефть в России и перерабатывала ее на территории Беларуси. К примеру, в ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» «Славнефть» имела чуть меньше половины акций — 42,5%. Гуцериев модернизировал МНПЗ, вложив в него более $100 млн.

Но и здесь все не просто. Из бюджета предприятия активно финансировалось создание фильмов. Так, согласно отчетности «Славнефти» по международным стандартам IAS, в 2001 году примерно $24 млн ушло на создание кинолент «Золотой век» и «Итальянское искусство эпохи Возрождения». Правда, эти картины так никто и не увидел. Опытные киношники неоднократно отмечали, что такой бюджет превышает количество средств, необходимых для создания очень хороших и дорогих блокбастеров. На средства «Славнефти» можно было создать около 50 научно-популярных фильмов. Тем не менее прежнее российское законодательство позволило Гуцериеву сэкономить на уплате налогов.

Начинал россиянин в Беларуси с автозаправок, нефтебаз и небольших объектов нефтяного и топливного сервиса, сейчас же он имеет дело с белорусской олигархической империей. Власти Беларуси дали доступ Гуцериеву не только к топливной сфере. Ему позволили построить отель «Ренессанс» в Минске, бизнес-центр, терминал для бизнес-авиации в аэропорту, элитный развлекательный комплекс и пустили в святую святых — IT-отрасль: в его владении парочка IT-компаний. Сейчас Гуцериев строит в Беларуси Нежинский ГОК, который, по его словам, будет приносить Беларуси $600 млн. Но все не просто так. Например, в 2019 году стало ясно, что через кипрский офшор владельцем почти 25% гуцериево-белорусского «Славкалия» оказался банк «Траст».

«Подарки» господина Гуцериева

Только за право заниматься проектом Нежинского горно-обогатительного комбината Гуцериев обязуется потратить порядка $250 млн на инфраструктурные проекты. Олигарх построил в Любани многоквартирный дом, в агрогородке Шершуны храмовый комплекс и новую школу в Минске. Такие «подарки» господин Гуцериев делает не только республике, но и лично ее правителю. Обмениваться презентами — привычное дело для двух друзей.

По данным различных источников, Михаил Гуцериев в качестве дружеского жеста подарил Григорьевичу бронированный лимузин Mercedes-Maybach Pullman Guard, стоимость которого оценивается в $2 млн. Но оказалось, что майбах — цветочки. Миллиардер не поскупился и подарил Лукашенко вертолет AgustaWestland, который раскрасили в цвета белорусского флага. Этот подарок обошелся Гуцериеву примерно в $13 млн. Правда, сам олигарх все это отрицает.

Азиатская модель отношений

Михаил Гуцериев основал в России промышленно-финансовую группу «Сафмар», компании которой единственные из всех российских компаний не остановили поставки после прекращения поставок российской нефти на белорусские НПЗ с 1 января. Как пишет британское агентство Telegraph, на почти тайной инаугурации Лукашенко в 2020 году Михаил Гуцериев присутствовал личн о. Он прилетел в Минск за день до церемонии. К слову, тот же Telegraph призывал спецслужбы Великобритании провести проверки на предмет связей Гуцериева и Лукашенко.

В Минске Михаил Гуцериев построил отель «Ренессанс», отдельный терминал в аэропорту, бизнес-центр, в которые вложил около 180 миллионов долларов.

Но не только Гуцериев помогал Лукашенко в трудных ситуациях. Когда миллиардера убрали с поста главы «Славнефти», Лукашенко яро выступал против такого решения. А в 2007 году вообще спас бизнесмена от российской налоговой и прокуратуры, позволив улететь из Минска на частном самолете в Лондон. «Он никогда не меряет человека по должности. Даже если вы потеряли должность, но вели себя честно и порядочно, ничего не изменится, вы будете с ним в добрых отношениях» , — отозвался о своем покровителе Михаил Гуцериев после неприятных событий, связанных с его бизнесами.

Все это напоминает азиатскую модель отношений: успешный бизнес строится на основе личных отношений с руководителем страны и взаимном обмене подарками.

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