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На «Гродно Азот» остановились сразу несколько цехов

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  • 27.03.2021, 14:08
  • 15,558
На «Гродно Азот» остановились сразу несколько цехов

Саботаж или штрейкбрехеры не справляются со своими обязанностями?

На ОАО «Гродно Азот» второй раз за месяц вышла из строя система управления цеха «Метанол». На производстве снова отсутствует водород.

Об этом Charter97.org сообщили работники предприятия.

Из-за случившейся аварии остановлены цеха «Циклогесанон», «Гидроксиламинсульфат» и другие потребители водорода.

«Что это: саботаж, или штрейхбрекеры не справляются со своими обязанностями?», — прокомментировали сотрудники ОАО «Гродно Азот».

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