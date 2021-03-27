Белорусские рабочие: Мы сделаем все для освобождения Беларуси 3 27.03.2021, 16:14

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Борьба за свободу продолжается.

Telegram-канал «СТАЧКОМ АЗОТА» опубликовал заявление «Объединенной стачки БМЗ — Гродно-Азот — Нафтана»:

— Мы, участники стачечного движения Республики Беларусь заявляем о том, что не смотря на все усилия власти запугать, раздавить, сломить нас и весь белорусский народ, мы продолжаем нашу борьбу за свободу, справедливость и равенство всех перед законом и Конституцией.

Власть в очередной раз продемонстрировала свой страх и нежелание идти на диалог с обществом. Как и прежде, «разговаривает» с гражданами с помощью дубинок, автозаков, судилищ и тюрем.

Мы уверены, что такое отношение к собственному народу — это стыд, позор и проявление самых низменных человеческих пороков.

Мы не хотим и не будем жить в такой стране и сделаем все для освобождения Беларуси от этого безумия и мракобесия!

Жыве Беларусь!

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