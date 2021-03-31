Меркель и Макрон говорили с Путиным о свободных выборах в Беларуси 9 31.03.2021, 9:56

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Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель

Переговоры прошли в формате видеоконференции.

30 марта в формате видеоконференции прошли переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина. Они обсудили ситуацию в Беларуси. Но это была далеко не главная тема. Прежде всего речь шла о ситуации на Донбассе, отношениях ЕС и России, об Алексее Навальном, сообщает euroradio.pl.

"При обсуждении обстановки в Белоруссии Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства", — отмечает пресс-служба российского президента. Практически в каждом случае, когда лидеры ЕС разговаривают с Путиным о нашей стране, он им напоминает о "недопустимости внешнего вмешательства".

Пресс-служба правительства Германии отмечает, что "в контексте Беларуси канцлер ФРГ и французский президент высказались за национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы".

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