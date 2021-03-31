США повысили боеготовность войск в Европе из-за стягивания российской армии к Донбассу 20 31.03.2021, 14:33

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иллюстрационное фото

Cилы РФ концентрируются в Ростовской, Брянской и Воронежской областях.

Европейское командование армии США повысило уровень боеготовности до максимального из-за обострения ситуации в Донбассе и концентрации российских войск вблизи границы с Украиной, сообщает The New York Times (перевод - finanz.ru).

Статус готовности американских сил на европейских базах был переведен из категории «возможный кризис» в категорию «потенциальный неизбежный кризис» после того, как вновь вспыхнувшие боевые действия и активизация российской армии привлекли внимание высокопоставленных чиновников в Европе и Вашингтоне.

По оценкам американских военных, Россия перебросила дополнительно около 4 тысяч солдат в граничащие с Украиной области, а также вооружение и технику.

По данным Киева, силы концентрируются в Ростовской, Брянской и Воронежской областях, где размещены 28 батальонных тактических групп ВС РФ, сообщил на заседании Верховной рады во вторник начальник Генштаба - главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак. В ближайшее время ожидается прибытие еще 25 тактических групп, что «вместе с уже имеющимися на границе создает угрозу военной безопасности государства», заявил он.

Заслушав доклад Хомчака, Рада приняла декларацию о фактическом срыве перемирия в Донбассе, заключенного в июле прошлого года, а также одобрила закон, позволяющий в течение суток призвать на службу резервистов без объявления мобилизации.

В США нет единого мнения о том, что именно затевает Владимир Путин, говорят источники NYT: одни полагают, что дальше «бряцания оружием» Кремль не пойдет, другие обеспокоены неясностью намерений Москвы и опасаются, что возможная операция в Донбассе может быстро обернуться серьезными последствиями.

Обострение в Донбассе набирает обороты второй месяц, в то время как Киев и непризнанные республики обвиняют друг друга в подготовке провокаций для последующего возобновления полномасштабных боевых действий. С начала года на линии фронта, по официальным данным, погибли 15 украинских солдат, тогда как с июля по декабрь прошлого года всего четверо.

СМИ самопровозглашенных республик Донбасса практически ежедневно сообщают об обстрелах прифронтовых населенных пунктов правительственными войсками. Впервые за долгое время огонь близ линии соприкосновения продолжает круглосуточно, пишет NYT.

Своеобразным «глашатаем» новой эскалации, предвосхитившим печальное развитие событий, оказалась главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, которая в конце января выступила с призывом призывом, взорвавшим соцсети: «Россия, матушка, забери Донбасс домой».

Кремль заявил об угрозе возобновления войны спустя месяц - в конце февраля, после того, как Киев ввел санкции против Виктора Медведчука, считающегося главным сторонником сближения с Россией.

4 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о «глубокой озабоченности» ситуацией в Донбассе из-за обстрелов «со стороны украинских вооруженных сил», которые, по словам Пескова, «входят в те зоны, где они не должны быть». Он добавил, что ситуация подошла к «опасной черте». Спустя два дня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев по всем признакам готовится возобновить военные действия, стягивает наемников и диверсантов к линии соприкосновения. Тогда же войскам ДНР дали приказ подавлять противника огнем.

30 марта, Песков заявил, что «пока не получается найти выход» из замкнутого круга, говорить с Киевом «весьма сложно» и что в Москве «очень надеются», что на «безумие» боевых действий никто не пойдет.

В тот же день вечером Путин провел переговоры по ситуации вокруг Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

О каких новых договоренностях пресс-служба Кремля не сообщала. Речь шла о «безальтернативности выполнения условий минских соглашений», сообщил Песков в среду.

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