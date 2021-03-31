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Дефицит бюджета Беларуси достиг 1,3 миллиард рублей

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  • 31.03.2021, 15:44
  • 3,648
Дефицит бюджета Беларуси достиг 1,3 миллиард рублей

И это лишь за два месяца.

Доходы республиканского бюджета составили 3,8 млрд. рублей, или 16,3% уточненного годового плана, расходы составили 5,1 млрд. рублей, или 17,7%, - сообщил Минфин РБ. Таким образом, дефицит бюджета Беларуси за отчетный период достиг 1,3 млрд. рублей, пишет сайт belmarket.by.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2021 года сложились в сумме 8,47 млрд. рублей, или 15,7 процента уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 2,6 млрд. рублей, или 19,1 процента уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 30 млн. рублей, или 0,9 процента уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 0,5 млрд. рублей, или 17,6 процента уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,7 млрд. рублей, или 18,6 процента уточненного годового плана.

По состоянию на 1 марта 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 157,6 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2021 года составили 9,84 млрд. рублей, или 16,6 процента уточненного годового плана.

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