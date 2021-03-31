В Нигере солдаты пошли на штурм президентского дворца 4 31.03.2021, 16:26

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иллюстрационное фото

События произошли за 48 часов до инаугурации победившего на президентских выборах кандидата.

В Нигере военные предприняли неудачную попытку государственного переворота. Об этом сообщает Agence France-Presse (перевод – korrespondent.net) со ссылкой на источники в службах безопасности страны.

Отмечается, что группа солдат ранним утром 31 марта попыталась прорваться к президентскому дворцу в столице страны Ниамей, однако президентская гвардия не допустила его захвата.

«Были произведены аресты среди тех военнослужащих, которые являются инициаторами этой попытки государственного переворота», - говорится в сообщении.

Официальных сообщений относительно произошедшего пока не поступало.

СМИ передали, что стрельба в столице Нигера городе Ниамей началась в 03:00 и через час стихла. После этого сообщалось лишь о стрельбе в некоторых кварталах столицы.

Как сообщило агентство Синьхуа, что стрельба была слышна и в районе столичного международного аэропорта, где расположена одна из крупнейших военных баз страны.

Отметим, что события произошли за 48 часов до инаугурации победившего на президентских выборах кандидата от правящей партии Мохамеда Базума.

Как сообщалось ранее, на юго-востоке Нигера в результате нападения членов экстремистской группировки Боко харам на деревню Тумур в регионе Диффа было сожжено 800 домов и убито 28 мирных жителя.

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