Андрей Санников: Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко 2 4.03.2021, 9:51

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Андрей Санников

Режим остановят только жесткие санкции.

Сайт гражданской кампании «Европейская Беларусь» опубликовал обращение лидера кампании, кандидата в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрея Санникова к соотечественникам:

— Дорогие соотечественники, дорогие белорусы!

Хочу поделиться своими тревогами и обратиться за помощью.

Много было разговоров, что 22 февраля Евросоюз вплотную займется четвертым пакетом санкций против режима Лукашенко. После появления этой информации заметно ослабли публичные требования белорусов о введении санкций, о необходимости их расширения. Заметно больше появилось в медиа всевозможных рассуждений о том, что санкции не очень-то и работают.

В результате мы имеем очередную издевку со стороны Брюсселя. Никакого четвертого пакета, никакого расширения санкций не произошло. Было принято чисто техническое решение продлить имеющиеся санкции на год, которое нам пытаются выдать за меры по усилению санкций.

На фоне полного озверения режима в Беларуси это даже не насмешка, это оскорбление белорусского народа и недвусмысленная поддержка режима и обезумевшего диктатора.

Сегодняшние санкции против Беларуси только по количеству лиц в списке преступников – в три раза меньше, чем в 2011 году.

Я могу точно сказать, почему так сложилась ситуация: потому что с нашей стороны нет твердых и однозначных требований о введении всех видов санкций: финансовых, экономических, торговых и персональных.

В Европе хватает сторонников «реалполитик», которые готовы заниматься бизнесом с любыми диктаторами и которые для этого ищут слабые или коррумпированные фигуры, чтобы выдать их мнение за мнение всей оппозиции и всего народа. Это не предположения, это факты, с которыми мы, увы, не раз сталкивались. Используются одни и те же подленькие приемы, которые почему-то постоянно срабатывают, вроде подмены решений о санкциях простыми вбросами информации, которая впоследствии не подтверждается.

Я не хочу никого ни обвинять, ни подозревать, я просто призываю всех стать на защиту героического народа Беларуси.

Репрессии режима не остановить без полновесных санкций.

Политзаключенных не освободить без единой и жесткой политики Запада.

Очень больно видеть, что происходит привыкание Запада к ежедневным репрессиям против мирных граждан в Беларуси.

Мы просто обязаны добиться прекращения насилия. И мы можем это сделать.

Сегодня, как никогда, в мире сильна и сплочена белорусская диаспора, к ее голосу стали прислушиваться политики, общественные деятели.

Давайте требовать выполнения обязательств демократических государств по защите прав человека и основных свобод во всем мире.

Мы можем и должны требовать введения жестких финансовых, секторальных экономических, торговых санкций.

Мы можем и должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко.

Мы можем и должны требовать отзыва послов демократических стран из Беларуси и одновременной высылки «послов» нелегитимного режима из демократических стран.

Мы можем и должны требовать санкций против тех компаний и лиц в демократических странах, которые поддерживают режим Лукашенко и не прекратили с ним бизнес отношений.

Мы можем и должны призывать политиков демократического мира усилить давление на режим Лукашенко.

У нас много друзей среди членов правительств и парламентариев демократических стран, международных правозащитных организаций, общественных деятелей, деятелей культуры. Они смогут прийти к нам на помощь, если услышат наш голос.

Все это мы должны требовать для того, чтобы спасти жизни людей и чтобы защитить свободу и независимость Беларуси, и мы сможем все вместе этого добиться.

Жыве Беларусь!

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